الرباط.. التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة بنسعيد ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب

2023-04-06 / 12:34
0
هبة بريس

جرى أمس الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب، الذي يروم تعزيز التعاون بين الطرفين.

ووقع هذا المخططن حسب بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة بالمغرب ممثلة في مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، واليونيسف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد بنسعيد بأهداف هذا المخطط الرامي إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة ووكالات منظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وأبرز بنسعيد أن الشباب المغربي في حاجة لبرامج مبتكرة تساعد على تجاوز الاشكاليات التي تواجهه، وفي مقدمتها التشغيل. وأشار إلى أن الهدف هو خلق توجه جديد للمؤسسات التابعة لقطاع الشباب (دور الشباب) وفق رؤية جديدة تقوم على تشجيع المبادرات المقاولاتية، مضيفا أن هذا ما دفع الوزارة إلى اعتماد تكوينات جديدة داخل هذه المراكز، في مجالات مبتكرة وفق خصوصيات كل منطقة.

وأوضح الوزير أن جميع الاستراتيجيات الموجهة للشباب، يجب أن تتطابق وحاجياتهم حسب الجهات، وتكون ملائمة لسوق الشغل على المستويين الإقليمي والجهوي. وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة اشتغلت على نظام عمل جديد للنوادي النسوية وخلق تكوينات وخدمات جديدة تقوم مقام التكوينات الكلاسيكية والتي تتشابه في مختلف الأقاليم.

كما أشار بنسعيد إلى وجود تجارب رائدة في هذا المجال مثل تجربة Yo Code والتي تقدم تكوينات في مجال البرمجيات لفائدة شباب دون توفرهم على شواهد أو دبلومات وهو ما سيفتح لهم أبواب سوق الشغل في مجال واعد ويحقق رقم معاملات جيد.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج سيحظى بدعم استراتيجيات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة عبر وكالاتها في مجال الشباب، علما أن هذا البرنامج يوقع لأول مرة على الصعيد الإفريقي بين مؤسسة حكومية ست وكالات تابعة لنظام الأمم المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

2023-04-06 / 15:28
Photo of الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

2023-04-06 / 14:49
Photo of بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

2023-04-06 / 14:38
Photo of “ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من القوات العمومية بجروح

“ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من…

2023-04-06 / 13:48
Photo of تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

2023-04-06 / 13:25
Photo of الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

2023-04-06 / 10:27
Photo of أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

2023-04-06 / 10:08
Photo of إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة…

2023-04-06 / 10:00
Photo of الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم” رئيس جماعة

الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم”…

2023-04-06 / 09:39
Photo of وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض

وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض

2023-04-06 / 09:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق