السعودية.. 4 قراء من ضمنهم مغربيان يتنافسون على جائزة “عطر الكلام”

2023-04-06 / 11:51
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هبة بريس

شهدت مرحلة أمس الأربعاء من برنامج “عطر الكلام” في فئة القرآن الكريم تنافس 4 قراء على المركز الأول للمسابقة هذا العام، حيث شارك فيها القارئان المغربيان زكريا الزيرك، وعبدالله الدغري، والسعودي عبدالعزيز الفقيه، إضافة إلى الإيراني يونس شاهمرادي، وينتظر المتسابقون إعلان النتيجة النهائية غدا الجمعة.

وخلال هذه الحلقة التي خصصت لمنافسات التلاوة، استحضرت قلوب المتسابقين كتاب الله، وتفكرت عقولهم في معانيه، كما تأملت نفوسهم عظمته، وغمرهم الإحساس بقوة آياته وتناسق وانسجام تراكيبه، حيث أظهروا ألوان ا من الأداء الصوتي المتسم بالروحانية والخشوع، عبر تلاوات لامست آذان المشاهدين واستلانت قلوبهم بما تحمله من أحاسيس تمتاز بالرقة والعاطفة.

وينتظر المتسابقون بعد انتهاء الحلقة التي بثت فيها لجنة تحكيم المسابقة ملاحظاتها وتوجيهاتها لهم، إعلان ترتيبهم، بدء ا من المركز الأول الذي تبلغ جائزته 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، وحتى العاشر الذي تقدر جائزته بـ 80 ألف ريال (21.3 ألف دولار).

يذكر أن المتسابق المغربي زكريا الزيرك تمكن من التأهل إلى نهائي المسابقة في فئة القرآن على حساب منافسه المصري المتخصص في القراءات السبع، الحاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية أحمد السيد إسماعيل، بعد تنافس شديد في تطبيق أحكام التجويد، وتوظيف المقامات وفقا لمعاني الآيات القرآنية ودلالاتها.

أما القارئ عبدالله الدغري، فتأهل على حساب المغربي محمد الهبطي على الرغم من الأداء المميز الذي ظهر به الأخير في تلاوة القرآن واستخدام المقامات وفق ا لمقتضيات المعاني والآيات القرآنية.

وت عد حلقة اليوم الخميس التي تجمع المؤذنين الأربعة الأوائل آخر مواعيد التنافس في البرنامج، قبل إعلان النتائج في الحلقة السادسة عشرة للمسابقة التي ت عد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، من حيث المشاركين الذين يزيدون على 50 ألف متسابق، والجوائز التي يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.

وتهدف المسابقة إلى إظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين باستخدام أفضل أداء معتمد على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج.

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