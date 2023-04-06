الداخلية الفرنسية: إحباط 41 هجوماً إرهابياً منذ عام 2017

هبة بريس - وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، إن قوات الأمن أحبطت 41 هجوماً إرهابياً منذ عام 2017، بينهم نحو 10 منذ عام .2022

وأضاف دارمانان، في تصريحات نقلتها قناة “بي إف إم تي في”، غداة توقيف مراهق للاشتباه في إعداده لهجوم، إن “التهديد الإرهابي بشكل عام، والإسلاموي بشكل خاص، قوي للغاية”.

واعتقلت عناصر من الإدارة العامة للأمن الداخلي الفتى، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً للاشتباه في تبنّيه عقيدة تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادية، والإعداد لتنفيذ “أعمال عنيفة”، في الألزاس بشرق فرنسا.

ونقلت قناة “فرنسا 24” عن مصدر مطلع على الملف قوله إن الفتى “كان يعتزم صنع متفجرات” ،مشيراً إلى أن “عمليات التفتيش، التي لا تزال جارية، أظهرت بالفعل إنه قام بصنعها”.

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