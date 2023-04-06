الفيفا: “أسود الأطلس” الأول عربيا وافريقيا وال11 دوليا
حافظ المنتخب الوطني المغربي على ترتيبه في سلم الفيفا في المركز 11 عالميا برصيد 1677.79 نقطة بزيادة بلغت 5,44 ليحافظ بذلك اسود الاطلس على المركز الاول افريقيا وعربيا .
وعلى المستوى العالمي ارتقى المنتخب الارجنتيني لصدارة التصنيف العالمي برصيد 1840.93 مستغلا تراجع البرازيل والتي خسرت مباراتها الودية ضد المغرب في الثلث الاخير من الشهر الماضي , بينما ارتقى وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي للمركز الثاني بدوره بمجموع 1838.45 بفارق 4 نقاط عن البرازيل صاحبة الصف الثالث .
ولم تعرف باقي المراكز العشر الاولى اي تغيير بحيث حافظت بلجيكا على مركزها الرابع متبوعة بإنجلترا وهولندا وكرواتيا وايطاليا والبرتغال تم اسبانيا صاحبة الصف العاشر .
وعلى المستوى الافريقي بلغ المنتخب السنغالي المركز 18 عالميا برصيد 1613 نقطة متفوقا بعشر مراكز على تونس صاحبة الصف 28 عالميا و الجزائر صاحبة الصف 34 عالميا ومصر 35 عالميا وهي منتخبات حققت تقدم ملموس في هذا التصنيف فيما تراجعت نيجيريا للمركز 40 عالميا والكاميرون للمركز 42 .
7 تعليقات
المنتخب الوطني المغربي اقوى منخب عربي وافريقي..
اسود الاطلس فخر المغرب والعرب …
كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي ومسيرة موفقة..
المنتخب الوطني المغربي اصبح ينافس المنتخبات الكبرى والمصنفة ..
اللهم احفظ منتخبنا الوطني المغربي..
اسود الاطلس مؤخرا تغلبوا على منتخب البرازيل المعروف عالميا ..
اسود الاطلس لهم مكانة قوية ضمن المنتخبات الكبرى والمصنفة عالميا..