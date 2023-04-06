الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

هبة بريس : وجدة

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حوالي الثالثة من صباح يومه الخميس 6 أبريل الجاري، أحكامها الابتدائية في حق أفراد شبكة “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، حيث وزعت العقوبات التي تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات من السجن النافذ على 23 متهما ضمنهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات.

وهذا، قضت المحكمة بإدانة رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية، كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدل أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.

وأدانت الغرفة الجنائية كذلك، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، و إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.

وتوبع ثلاثة وعشرون متهما على ذمة الملف الذي تفجر بالناظور قبل أشهر، بعد تواتر الشكايات على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.

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