أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

2023-04-06 / 10:08
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هبة بريس

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها السادة الولاة والعمال، أفضت الى تسجيل 1275 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 12 رمضان لسنة 1444.

وأوضحت اللجنة الوزاراية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني خلال شهر رمضان والمنعقد الثلاثاء، أن 220 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، في حين تم إنجاز محاضر بشأن 1055 مخالفة أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأوضح البلاغ أنه فيما يخص جودة المواد الغذائية، قامت اللجان المختلطة في الفترة نفسها بحجز وإتلاف حوالي 18.85 طن من المواد الاستهلاكية غير الصالحة أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.

كما ستواصل اللجنة، التي تترأسها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، والتي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجنة المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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