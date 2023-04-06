الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم” رئيس جماعة

2023-04-06 / 09:39
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هبة بريس - وجدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس 6 أبريل الجاري، حكما بإدانة صيدلاني ومنعش عقاري بسنة سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وذلك بعد اقتناع المحكمة بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي ويتعلق الأمر بشهادة إدارية تتعلق بـ”الضريبة على الأراضي غير المبنية”، بعد اكتشاف مصالح جماعة الناظور، لشهادة إدارية أصدرت بطريقة غير قانونية تحتوي على خاتم وتوقيع رئيس المجلس الجماعي، حيث تم استعمالها في إبرام عقد بيع قطعة أرضية بحي أولاد ميمون من أجل التهرب من أداء الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الصيدلاني المذكور، توبعت زوجته في الملف حيث أدينت بسنة حبسا موقوف التنفيذ إثر استعمالها للوثيقة المزورة.

وجاء قرار متابعة “ح ب”، في حالة اعتقال، بعدما أشرفت النيابة العامة باستئنافية الناظور، على تتبع الملف منذ تفجر القضية، بناء على المعطيات التي استجمعتها من خلال بحث تم فتحه.

ومنذ تعيين الوكيل العام الجديد، تنظر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور،على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية والإدلاء بمعطيات غير صحيحة أمام العدول، وذلك في إطار محاربة جميع التجاوزات التي تستعملها “مافيات” الاستيلاء على عقارات الغير.

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