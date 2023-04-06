وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض
هبة بريس - الرباط
توفي مساء أمس الأربعاء، الإعلامي الرياضي السابق، محمد عزاوي، بعد معاناة مع المرض.
وأعلنت عن الخبر كلا من ابنته البرلمانية ابتسام عزاوي، وزوجته الاعلامية فاطمة تواتي.
وكان الراحل قد رقد بالعناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط منذ أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأربعاء.
والراحل أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين، وصاحب برنامج “الأحد الرياضي” الذي كان يذاع لسنوات عبر أثير الإذاعة الوطنية.
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11 تعليقات
الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..
والذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون..
بعد صراع مع المرض يغادرنا الى دار البقاء الرياضي محمد عزاوي..
السيد محمد عزاوي كان من أبرز الرياضيين الذين مروا على تاريخ الرياضة المغربية..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اجر عائلته .وابدله دار الدنيا بدار البقاء وارحمه..
اللهم تجاوز عنه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..
نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والتوبة..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين. عزاوي كان ابرز اعلامي الرياضة الوطنية ..
الدوام لله الواحد الأحد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة