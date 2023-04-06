وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض

هبة بريس - الرباط

توفي مساء أمس الأربعاء، الإعلامي الرياضي السابق، محمد عزاوي، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت عن الخبر كلا من ابنته البرلمانية ابتسام عزاوي، وزوجته الاعلامية فاطمة تواتي.

وكان الراحل قد رقد بالعناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط منذ أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأربعاء.

والراحل أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين، وصاحب برنامج “الأحد الرياضي” الذي كان يذاع لسنوات عبر أثير الإذاعة الوطنية.

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