الابتزاز والتهديد يجر 14 شخصا للاعتقال بمكناس

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الأربعاء، من توقيف 14 شخصا بمدينة مكناس، تتراوح أعمارهم بين 24 و50 سنة وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمجموعة من أحياء مدينة مكناس، خصوصا برج مولاي عمر وبني محمد، وسيدي بوزكري والزيتون والبساتين والمدينة القديمة، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في تعريض التجار والباعة المتجولين للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم للبيع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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