طقس الخميس.. سماء غائمة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم أحيانا مع إمكانية نزول أمطار مصحوبة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلس الكبير، إلى جانب تساقط قطرات مطرية متفرقة فوق كل من شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة وجنوب المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تناثر الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بعدد من المناطق، بما في ذلك منطقة طنجة والساحل المتوسطي وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و16 درجة بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا طفيفا بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وشمال بوجدور ، وهائجا بالجنوب .

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