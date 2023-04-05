الموت يخطف روح الوزير الأسبق ” خالد الناصري”

2023-04-05 / 23:07
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هبة بريس _ الرباط

علم قبل قليل أن خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق بإسم الحكومة الأسبق، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، قد وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء.

ونعى المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية خالد الناصري

وجاء في بلاغ المكتب السياسي ” ببالغ الحزن وعميق الأسى ينعي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشمول برحمة الله الرفيق المناضل القيدوم خالد الناصري ، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم ( الأربعاء 6 ابريل 2023 ) بمدينة الرباط ”

وسيتم الإخبار لاحقا بموعد ومكان تشييع الجثمان الطاهر لفيقدنا العزيز تغمده الله بواسع رحمته .

وشغل الراحل منصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط، كما انتخب رئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية إلى غاية 2006.

كما صدرت للمرحوم مؤلفات وكتب ودراسات ومقالات علمية في مجاليْ القانون العام والعلوم السياسية.

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