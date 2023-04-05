أكادير : فوضى “تدبيرية’ بمطار المسيرة ومطالب بإفتحاص ماليته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعيش مطار المسيرة بأگادير على وقع “فوضى تدبيرية” غير مسبوقة لهذا المرفق الحيوي الذي تراهن عليه المملكة من أجل تنويع وجهاتها السياحية وأقطابها الاستثمارية.

ورصدت مصادر مختلفة تجليات هذه الفوضى السائدة بالمطار، والتي تزامنت مع تعيين المدير الحالي للمطار، من قبيل أشغال بناء وترميم عشوائية دون سلك المساطر القانونية والإدارية ودون التوفر على التصاميم والتراخيص وفي تجاهل تام للمصالح الموازية بالمطار وما تقتضيه الضرورة من استشارتها لتفادي تداعيات خرق القانون وسط مؤسسة عمومية لها خصوصيتها، الشيء الذي أدى إلى بروز منازعات قانونية تلوح في الأفق مع الشركة المستغلة لمرآب المطار ومن شأن هذه المنازعة أن تكلف المكتب الوطني للمطارات الشيء الكثير على المستوى القضائي.

ويتسم التدبير الفريد من نوعه لمطار أكادير بالارتباك والارتجالية، خصوصا بعد أن بسطت إحدى موظفات المطار، والتي تعتبر في نفس الوقت زوجة المدير، سيطرتها على كافة أوجه تسيير المطار واستعمال معداته من قبيل استغلال سيارة الخدمة تابعة للمطار وجعل سائق تابع للشركة التي نالت صفقة النظافة بالمطار رهن إشارتها.. إلى جانب قرارات مزاجية وتعسفية على غرار إقدامها على إغلاق مراحيض المطار في وجه المستخدمين!

وإمعانا في الاستخفاف بكل الضوابط، قامت دون تكليف باستقبال أحد أمراء الخليج في درج الطائرة وبلباس مثير وسط إحراج بارز على الضيوف، دون الحديث عن كون هذا السلوك مناف للضوابط البرتوكولية المتعارف عليها في هذا النطاق.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات مطالبة بإفتحاص لأموال المطار ومدى احترام القوانين المعمول بها في تمرير سندات الطلب، تساءلت الأصوات ذاتها عن مدى سلامة الظروف والملابسات صفقات مهمة نظير صفقة توسيعة بنايات المطار التي فازت بها شركة بطنجة، هذه المدينة التي كان يشغل فيها المدير الحالي للمطار نفس المنصب قبل مجيئه لأگادير!

وعلى ضوء ذلك، دعا متتبعون إلى فرملة هذا التدبير غير اللائق بمؤسسة من حجم مطار أگادير الذي تزداد عليه الرهانات من أجل تقوية القدرة التنافسية لجهة سوس ماسة.

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