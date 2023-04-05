Chess prodigy Hussain Besou, 11, of Syrian origin plays chess with Andreas Kuehler, his former coach of LSV Turm Lippstadt chess club, at his home in Lippstadt, Germany, April 4, 2023. Hussain and his family immigrated as refugees in 2016 and now he will play for the German national team at the Mitropa Cup in Croatia as the youngest national player in the history of the German Chess Federation. REUTERS/Thilo Schmuelgen

طفل سوري لاجئ يصبح أصغر لاعب في تاريخ اتحاد الشطرنج الألماني

2023-04-05 / 22:11
0
هبة بريس _ وكالات

لم يكد يتجاوز حسين بيسو الرابعة من عمره حين بدأ يطلب من والده أن يعلمه الشطرنج وهو يحوم حول الرقعة التي يلعب عليها أبوه في الأمسيات في الشرق الأوسط، حتى استجاب الوالد.

وبعد إتقان الحركات الأساسية، فاجأ بيسو سريعا الجميع بموهبته.

وقال والده مصطفى بيسو (43 عاما) “بدأ يصحح لنا ويخبرنا بما كان يجب فعله للفوز”.

وسيلعب بيسو، الذي يبلغ 11 عاما حاليا، مع المنتخب الألماني للشطرنج في كأس أوروبا الوسطى المعروفة باسم كأس ميتروبا في كرواتيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما يجعله أصغر لاعب ألماني في تاريخ اتحاد الشطرنج الألماني.

ويقول بيرند فولكر، مدرب منتخب الشباب القومي الألماني، إن بيسو لاعب استثنائي.

وأسهب قائلا “إنه سريع جدا في استيعاب مواقع (قطع) الشطرنج. هذا استثنائي حقا”.

وحين استقرت عائلة بيسو السورية في بلدة ليبشتات بغرب ألمانيا عام 2016 كلاجئين، كان أول ما فعله مصطفى هو شراء شطرنج والعثور على نادي شباب للشطرنج كي يلعب فيه ابنه في البلدة الصغيرة.

وسرعان ما رأى مدربو النادي أن بيسو متقدم بكثير على أنداده من الأطفال على الرغم من أنه لم يتعلم بعد ما يكفي من اللغة الألمانية ليتمكن من فهم التدريب. وأوصوا بذهاب الطفل البالغ من العمر ست سنوات إلى ناد على مستوى الولاية.

وقال أندرياس كوهلر، مدرس الشطرنج لبيسو، إن اهتمامه باللعبة ورغبته في الفوز جزء من موهبته. وتحدث المدرب عن تمرين طُلب فيه من اللاعبين تبديل الأماكن في منتصف اللعبة وتبني استراتيجية الخصم.

وقال كوهلر “رفض حسين بشدة أن تستدير اللوحة وفضل التوقف عن اللعب تماما”.

وبدأ بيسو الاشتراك في بطولات، وفاز بالمركز الأول في مسابقة ألمانيا لأقل من عشر سنوات عام 2020 ثم المركز الثالث في بطولة العالم تحت سن 12 سنة العام الماضي.

وتشابه اللعبة مع الرياضيات هو ما يجعلها ممتعة في نظر بيسو. واليوم يتحدث بيسو الألمانية بطلاقة وتعلم من البطولات الكثيرة التي شارك فيها. وقال إن استمرار التركيز لعدة ساعات أحيانا في مباراة هو التحدي الأكبر بالنسبة له.

ودشنت أسرته حملة تمويل جماعي للمساعدة في تمويل كلفة السفر إلى البطولات والتدريب ويأملون أن يجد راعيا في نهاية المطاف.

وقال والده “ينظر الناس إلى النجاح باعتباره سحرا فحسب، (لكنه) يحتاج إلى الكثير من العمل والكلفة”.

لكن الوالد ممتن أيضا للدعم الذي تلقاه ابنه في ألمانيا ويقول إن مواهب ابنه كانت ستذهب سدى لو ظل في سوريا.

ومضى يقول “لو ظل في سوريا بهذه الموهبة، ما كان ليتفوق إلا بدعم من شخص يتمتع بنفوذ، وحتى إذا حدث هذا، كان سيتوقف عند نقطة معينة”.

وعلى الرغم من عدم حصوله على الجنسية الألمانية الكاملة بعد، سيلعب بيسو مع الفريق الألماني كأصغر لاعب في تاريخه.

وفولكر، مدرب منتخب الشباب القومي الألماني وهو الذي اختار بيسو، قال إن كل ما هو متوقع منه هو اكتساب خبرة في كرواتيا، نظرا لأنه سيلعب مع خصوم أكبر سنا.

يعترف بيسو نفسه بالتحدي المتمثل في كونه صغير جدا، لكنه يرى فيها فرصة لشحذ مهاراته.

وقال بيسو “إذ فزت، فالحمد لله على ذلك، وإذا خسرت سأحاول الفوز في المرة التالية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك…

2023-04-05 / 21:09
Photo of كوستا : الترشيح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب سيوحد قارتين

كوستا : الترشيح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب سيوحد قارتين

2023-04-05 / 17:02
Photo of إعادة انتخاب السلوفيني تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

إعادة انتخاب السلوفيني تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

2023-04-05 / 16:54
Photo of رئيس الوزراء البرتغالي: “الترشيح الثلاثي لتنظيم المونديال سيوحد قارتين”

رئيس الوزراء البرتغالي: “الترشيح الثلاثي لتنظيم المونديال سيوحد قارتين”

2023-04-05 / 15:56
Photo of ديربي البيضاء يدفع السلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات استباقية بمحيط الملعب

ديربي البيضاء يدفع السلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات استباقية بمحيط…

2023-04-05 / 11:51
Photo of انتخاب ألكسندر تشيفيرين رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

انتخاب ألكسندر تشيفيرين رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

2023-04-05 / 11:01
Photo of بـ”التذاكر والقمصان”.. برشلونة يغري ميسي للعودة

بـ”التذاكر والقمصان”.. برشلونة يغري ميسي للعودة

2023-04-05 / 09:32
Photo of إيقاف حكم “12 مباراة” بعدما ضرب لاعبا “بركبته”

إيقاف حكم “12 مباراة” بعدما ضرب لاعبا “بركبته”

2023-04-04 / 20:49
Photo of مانشستر يونايتد يجدد عقد لاعبه لوك شاو

مانشستر يونايتد يجدد عقد لاعبه لوك شاو

2023-04-04 / 17:35
Photo of صحيفة “ليكيب”: “ميسي- سان جيرمان.. الطلاق بات قريبا”

صحيفة “ليكيب”: “ميسي- سان جيرمان.. الطلاق بات قريبا”

2023-04-04 / 15:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق