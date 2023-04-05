سحب حضانة الأطفال بالسويد ..موضوع معقد يعمقه “جهل بالقوانين”

هبة بريس / ع عبد الله بتصرف

رغم أن سحب أطفال من ذويهم بالسويد لوجود “تجاوزات” ضدهم ليس وليد اللحظة، فإن القضية باتت، بحسب مراقبين، “مرشحة للانفجار”، بعد شكوى مهاجرين وخصوصا المسلمين منهم مؤخرا من وجود “خروقات وتمييز” في تنفيذ عمليات السحب.

وخلال الأيام الأخيرة أدى الانتشار الواسع لوسم “أوقفوا خطف أطفالنا” بصورة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى خروج مظاهرات تنديدا بـ”خروقات” قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، فيما يتعلق بعملية سحب أطفال من ذويهم.

ورفع المحتجون صور أطفالهم، مطلقين هتافات من قبيل “أوقفوا خطف أولادنا”، و”العدالة من أجل أطفالنا”.

الحكومة السويدية بدورها نفت الاتهامات الموجهة إليها من جانب الأسر، ولم تعلق على التظاهرات التي خرجت بالعاصمة ستوكهولم للتنديد بسحب الأطفال .

لكن وزارة الخارجية المغربية دخلت على خط الجدل الدائر حيث قدم ناصر بوريطة ، معطيات جديدة جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم إلى أسر مسيحية أو مثلية باسم القانون وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، حول هذا الموضوع.

وقال المسؤول الحكومي المغربي: “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، حيث بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”، مضيفا أنه قد تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما.

وتعليقا على الموضوع، قال يوسف الجباري، نائب رئيسة جمعية “قطار المستقبل” بالسويد، إن عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم التي تتوصل بها الجمعية شهريا يقارب 30 حالة شهريا، مفيدا بأن أغلبها من أسر عربية وأفريقية.

وتعمل الجمعية إلى جانب السلطات السويدية على متابعة حالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف على يد أسرهم، من خلال عقد اجتماعات انفرادية مع الآباء وأخرى مع الأطفال الضحايا.

ويقول الجباري إن الشك في تعرض الأطفال للضرب أو لسوء المعاملة يحظى بمتابعة “صارمة” من لدن السلطات السويدية، مفيدا في هذا السياق باستقبال حالات عنفت أطفالها جسديا ومعنويا.

وتابع “الشك في الضرب أو في سوء المعاملة يحرك دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) لإجراء تحقيق في منزل الضحية، اللافت أن السلطات غالبا ما تسجل انتهاكات أخرى خلال البحث، كإهمال الأسرة الاعتناء بالرعاية الصحية لأطفالها أو إهمال متابعة دراستهم، زد على ذلك أن الكثير من الآباء المهاجرين يجهلون أن العنف أنواع ولا يتقصر فقط على العنف الجسدي”.

ويسجل الناشط الحقوقي أن الأطفال المغاربيين الذين يتم فصلهم عن أسرهم يعانون أيضا من مشاكل نفسية بعد إحالتهم على الدور الحاضنة، واصفا الموضوع بـ”المعقد”.

وأضاف أن “الأسر المغاربية والعربية تجهل للأسف الشديد مدى صرامة القوانين السويدية، وأرى أن هذه العقليات هي السبب الرئيسي في هذا المشكل، بحيث يجهل الآباء القوانين ويميلون إلى تربية أطفالهم بنفس الأساليب التي تربوا عليها في بلدانهم الأصلية، وتجهل أن للطفل الحق في التعبير وفي حياة كريمة وهو ما يغيب في مجتمعاتنا الأصلية”.

مع ذلك، لا يخفي الجباري تعرض بعض الأسر لـ”تمييز” من لدن بعض البلديات السويدية، مبرزا أن بعضها لا تمنح فرصة ثانية للأسر لتدبير الخلافات الأسرية بل تقوم بإحالة الأطفال مباشرة على الدور الحاضنة يقول الجباري لاصوات مغاربية

وينص القانون السويدي على أن سحب الأطفال يتم بعد فترة من التحقيقات، تتبعها إنذارات إلى الأهالي، ومن ثم 3 أشهر كمهلة قبل إتمام عملية السحب

الحقوقية زينب لطيف، منسقة مجموعة “Barnens rättigheter” لحقوق الأطفال، قالت في تصريح صحفي سابق إن هناك خروقات، وإن المسؤولين ينتفعون من تسليم الأطفال إلى أسر محتضنة.

وأضافت أن الدولة تدفع للأسر السويدية مبالغ كبيرة نظير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دولار شهريا على الطفل الواحد، ويزيد الرقم إذا استطاعت الأسرة إثبات أن الطفل يعاني أمراضاً نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحد، أموال يستفيد منها أيضا المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الاحتضان إلى هذه الأسر.

وأوضحت: “تنقطع الصلة بين الأهل والأطفال، لأنه وفقاً للقانون بعد سحب الطفل يتم إخضاع الأسر لفترة تأهيل نفسي واجتماعي لتهيئتهم لإعادة احتضان الطفل مرة أخرى”.

واستدركت وهي تتحدث للاناضول : “لكن وقف الاتصال تماما يتم تحت ذريعة أن الطفل يحتاج إلى فترة إبعاد عن أهله للتعافي النفسي، مدة قد تطول إلى سنوات في بعض الأحيان ينفصل فيها الآباء عن أبنائهم بشكل تام، ينسلخون من أفكارهم وعاداتهم ومشاعرهم تجاه آبائهم ما يؤثر بالسلب على مسار القضايا لاحقاً”.

ووفق بيانات “سوسيال السويدية “، فإن عدد الأطفال الذين رعتهم دائرة الخدمات الاجتماعية خلال عام 2020، بلغ 27 ألفا و300 طفل، تم وضع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، 58 بالمئة من الذكور و42 بالمئة إناثا، وذلك في أحدث إحصائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0