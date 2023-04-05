ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا

2023-04-05 / 21:09
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هبة بريس _ رياضة

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وسجل بنزيما ثلاثية “هاتريك” في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1

وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو” انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

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