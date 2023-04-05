ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا
هبة بريس _ رياضة
قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.
وسجل بنزيما ثلاثية “هاتريك” في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1
وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو” انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.
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9 تعليقات
هنيئا للفريق الملكي بهذا الفوز ..
ريال مدريد من بين الفرق الأسبانية القوية ..
بنزيما يبقى الهداف لريال مدريد..
برشلونة يقصى على يد ريال مدريد..
الف مبروك للفريق الملكي بهذا الفوز المستحق ..
بصفتي ريالي اهنئ الفريق الملكي والجمهور الريالي..
بطل الملك الاسباني بلا منازع ..
احسن فريق اسباني عن جذارة واستحقاق..
مبارة كانت شيقة وممتعة جدا ..