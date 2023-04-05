قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على المصلين بالمسجد الأقصى

هبة بريس _ وكالات

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المصلين بالمسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم الأربعاء.

وقال موظفون بإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حرم المسجد الأقصى وحاولت طرد المصلين باستخدام قنابل صوتية وإطلاق الرصاص المطاطي.

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