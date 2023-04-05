قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على المصلين بالمسجد الأقصى
هبة بريس _ وكالات
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المصلين بالمسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم الأربعاء.
وقال موظفون بإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حرم المسجد الأقصى وحاولت طرد المصلين باستخدام قنابل صوتية وإطلاق الرصاص المطاطي.
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9 تعليقات
اللهم انتقم منهم اشد انتقام يارب العالمين..
لاحول ولا قوة الابالله .أللهم نستودعك المسجد الأقصى ومن فيه …
ندين بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية الأقصى كما يُمنع تحصن المصلين بالمسجد ..
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم..
اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين…
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان..
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وفلسطين اللهم امين..
اللهم إنا نستودعك الاقصي احفظها من كل شر يارب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.ربي انهم مقدسين اولى لارض فلسطين انتقم من الإسرائيليين..