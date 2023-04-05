وزارة العدل تحسم الجدل بشأن إلغاء نتائج امتحان المحاماة

2023-04-05 / 18:23
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هبة بريس _ الرباط

رفضت وزارة العدل، مقترحات راسبين في امتحان المحاماة، بإلغاء هذا الامتحان الذي أثار جدلا منذ الإعلان عن نتائجه مطلع هذا العام، ما يعني فشل “المحادثات” التي جرت بين الطرفين منذ الشهر الفائت.

وفي بلاغ، الأربعاء، قالت الوزارة “إن مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس”، مذكرة بأن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.

كذلك، أشارت الوزارة إلى “فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان”، كما “تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”.

ورغم تأكيد وزارة العدل “استمرارها في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”، إلا أن البلاغ الصادر هذا اليوم، أنهى المحادثات التي بدأت مع راسبين كانوا مضربين عن الطعام، ولم تفض إلى أي نتائج، لاسيما أن لجنة للراسبين كانت ترفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.

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