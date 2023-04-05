القضاء يمهل لخصم شهرين لتقديم أدلة حول اتهاماته لعامل صفرو

2023-04-05 / 17:46
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هبة بريس _ الرباط

منحت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو مدة شهرين لمصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر” عن حزب “الحركة الشعبية” لتقديم أدلة حول اتهاماته لعامل صفرو ومسؤلين بالداخلية بالفساد.

ومثل لخصم للمرة الثانية، اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، أمام النيابة العامة التي استمعت لأقواله، وقررت إمهاله مدة شهرين من أجل إثبات المعطيات التي وردت على لسانه، في مقابلة صحفية اتهم فيها عامل صفرو ومسؤلين بالداخلية بالفساد وعرقلة التنمية في مدينة إمواز كندر.

ورفع عامل إقليم صفرو دعوى قضائية ضد لخصم الذي اتهمه بعرقلة ميزانية الجماعة لمدة أكثر من سنة، فيما رفض الثاني أداء كفالة بقيمة 50 ألف درهم حتى لا تتم متابعته في حالة اعتقال، مشددا على أنه يتوفر على الحجج التي تؤكد اتهاماته

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