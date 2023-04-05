البيت الأبيض يكشف عن استدعاء سفير موسكو بعد اعتقالها للصحفي الأميركي

2023-04-05 / 17:32
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هبة بريس _ وكالات

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة استدعت السفير الروسي في واشنطن لمناقشة اعتقال موسكو، لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال كيربي في تصريحات صحفية إنه تم استدعاء السفير الروسي في الـ30 من شهر مارس الماضي.

ومنذ الخميس، 30 مارس، تحتجز روسيا المراسل الأميركي بشبهة “التجسس”، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ للبلاد أثارت “قلق” واشنطن.

ويأتي اعتقال الصحفي، إيفان غيرشكوفيتش، في سياق القمع المتزايد في روسيا ضد الصحافة منذ غزو أوكرانيا، والذي أدى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو وواشنطن

بخصوص أحداث العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين قال كيربي “إن على الطرفين “التخفيف من حدة التوتر”.

وأعرب عن “قلق واشنطن البالغ” حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، و”حضّ جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي”.

وقال كيربي في الصدد “ينبغي، أكثر من أي وقت، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء”.

وبعد ليلة من المواجهات المحتدمة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، التي اعتقلت مئات منهم، اثر اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به الأربعاء، عاد الهدوء إلى الحرم القدسي

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