إعادة انتخاب السلوفيني تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

2023-04-05 / 16:54
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هبة بريس _ رياضة

تمّ اليوم إعادة انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتّى عام 2027 بالتزكية، خلال الجمعية العمومية الأربعاء في لشبونة.

وقال تشيفيرين بعيد انتخابه للاتحادات المنضوية: “أشكركم من صميم قلبي على دعمكم بالإجماع. هذا يعني لي الكثير. إنه لشرف كبير، لكن قبل أي شيء مسؤولية كبيرة تجاهكم وتجاه كرة القدم”.

وترأس السلوفيني البالغ 55 عاماً المنظمة القارية في 2016 بعد إيقاف الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019.

وأضاف: “يجب أن تكون المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية لثلاثة أندية يرغبون في زيادة الموارد المادية، مقارنة بالتطوير الرياضي والفني للمسابقات”.

وختم: “تلك الأندية التي روجت بأنها ترغب في إنقاذ كرة القدم، ما هم إلا كذئب متنكر في زي حمل، فأنا أعتبرهم عصابات تريد القضاء على الديمقراطية بهدف زيادة مواردهم المادية فقط”.

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