وزير الفلاحة: “90 ألف طن من الطماطم تستهلك في رمضان”

2023-04-05 / 15:05
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هبة بريس - الرباط

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغاربة يستهلكون 90 الف طن من الطماطم خلال شهر رمضان.

وذكر الوزير في حديثه بملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن “3000 طن من الطماطم تخرج يوميا من سوق الجملة بسوس”، مضيفا بالقول “اذا وقع طارئ ومخرجاتش يوم أو أكثر كيوقع اضطراب في الأسواق”.

وأضاف الوزير، أن عددا من المنتجات الفلاحية موسمية وليست سنوية، غير أنه بفضل مجهودات واستراتيجية الوزارة تتوفر طيلة أيام السنة بالأسواق.

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‫2 تعليقات

  1. 90 الف طن في شهر واحد ذاك لا يعتدل الا 100 غرام للشخص في اليوم اذا احتسبنا انًساكنة المغرب 30 م شخص
    وهي حصة ضئيلة جدًا

  2. ليس بفضل وزارتكم لأنها فاشلة بحكم اثمان الخضروات في السوق و بحكم فشل مخطط لم يعد داخليا و لم يؤمن أدنى شروط التزود الطبيعي ..بل بفضل الله سبحانه و ما انزل علينا من غيث و جهد الفلاح البسيط!!

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