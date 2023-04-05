اختلالات توزيع قفة رمضان تخرج ساكنة جماعة لمريجة في مسيرة “الجوع” نحو عمالة جرسيف
هبة بريس - جرسيف
خرج العشرات من ساكنة جماعة لمريجة التابعة ترابيا لنفوذ اقليم جرسيف في مسيرة نحو مقر عمالة اقليم جرسيف ، احتجاجا على اختلالات وتلاعبات طالت توزيع قفة رمضان.
وعبر محتجون عن غضبهم في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اقليم جرسيف ، متهمين بعض رجال السلطة بالتلاعب في توزيع قفة رمضان التي أضحت توزع – حسب تعبيرهم – بمنطق الزبونية والولاء الانتخابي عوض تخصيصها للفقراء كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس .
وطالب المحتجون من وزير الداخلية بالتدخل لفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه التلاعبات وحرمان أسر عديدة من قفة رمضان ومحاسبة المتورطين .
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10 تعليقات
بالفعل قفة رمضان اصبحت مثل المقولة الشهيرة ( باك صاحبي) وهذا ما حصل في بعض المدن ، تفرق بين الطبقة البورجوازية ويتركون الفقراء والمساكين والمحتاجين يتخبطون في لقمة العيش وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وما أنفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ..)
للاسف الشديد لم تكن النزاهة الوطنية والمصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة هذا هو مغربنا اندثرت القناعة والمصداقية والكل يجري وراء مصلحته ولا يهمه الآخر يجوع او يعطش وهذا ما حصل لمدينة جرسيف كباقي المدن المغربية في قصة قفة رمضان المبارك…
نطالب بالتحقيق والمحاسبة والمراقبة في قفة رمضان المبارك أين ذهبت ؟؟؟؟يجب فتح تحقيق حول قفة رمضان المبارك…
قوله تعالى ( ..لن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير..)
حتى في قفة رمضان المبارك يتلاعبون ألم يكفيهم الغلاء المعيشي والازمة الصعبة والمعاناة التي يعاني منها الفقراء والمساكين والمحتاجين ؟؟؟؟ لقوله تعالى ( للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربت في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم..
من شيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير دائما يساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين وهو أب وملك حنون ونعتز بملكنا ونفتخر به بهذه المبادرة الطيبة والتعاون في السراء والضراء ولكن للاسف الشديد هناك أعضاء الحكومة لم يوصلون الأمانة إلى اهليها…والفاهم يفهم.
قفة رمضان المبارك تعطى الأولوية للفقراء والمساكين والمحتاجين والاطفال اليتامى وليس الاغنياء الذين لم يشبعوا من لهب أموال الشعب المغربي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….يجب فتح تحقيق في قفة رمضان المبارك ؟؟؟؟؟؟؟
على من وزعت قفة رمضان المبارك ؟؟؟؟ واين ذهب مصيرها…؟؟؟ اسئلة واستفسارات يجب الإجابة عليها ؟؟؟؟
كل راع مسؤول عن رعيته فأين ذهبت قفة رمضان المبارك ؟؟؟