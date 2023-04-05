اختلالات توزيع قفة رمضان تخرج ساكنة جماعة لمريجة في مسيرة “الجوع” نحو عمالة جرسيف

هبة بريس - جرسيف

خرج العشرات من ساكنة جماعة لمريجة التابعة ترابيا لنفوذ اقليم جرسيف في مسيرة نحو مقر عمالة اقليم جرسيف ، احتجاجا على اختلالات وتلاعبات طالت توزيع قفة رمضان.

وعبر محتجون عن غضبهم في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اقليم جرسيف ، متهمين بعض رجال السلطة بالتلاعب في توزيع قفة رمضان التي أضحت توزع – حسب تعبيرهم – بمنطق الزبونية والولاء الانتخابي عوض تخصيصها للفقراء كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس .

وطالب المحتجون من وزير الداخلية بالتدخل لفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن هذه التلاعبات وحرمان أسر عديدة من قفة رمضان ومحاسبة المتورطين .

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