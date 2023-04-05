تأجيل محاكمة لخصم والنيابة العامة تطالبه بدليل إدانة عامل اقليم صفرو

2023-04-05 / 14:35
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في تطور جديد لرئيس جماعة اموزر كندر مصطفى لخصم، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، تأجيل البت في القضية المتابع فيها المعني بالأمر على إثر شكاية سبق وأن تقدم بها عامل إقليم صفرو في مواجهته.

وزادت ذات المصادر، أنه تم اعطاء لخصم مهلة شهرين لتقديم أدلته حول الاتهامات التي سبق وأن وجهها لعامل الاقليم التي وصفها بالفساد خلال خرجات اعلامية سابقة.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم، وهو ما رفضه الأخير مفضلا دخول السجن بدل تقديم الكفالة.

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تعليق واحد

  1. الأمور واضحة والمؤسسة غارقة في الفساد والغش ومصطفى الخصم برئ تماما والأيادي الوسخة تخاف من الرئ العام وكلنا معةالخصم

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