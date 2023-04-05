صديقي: “لجأنا للاستيراد حفاظا على القطيع الوطني.. والأبقار الأوربية غالية”

2023-04-05 / 14:19
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هبة بريس - الرباط

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب لجأ لاستيراد الأبقار حفاظا على القطيع الوطني وللحفاظ على استقرار الأسعار.

وذكر الوزير، في حديثه بملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن المغرب توجه لعدد من الأسواق لاستيراد الأبقار، مضيفا أن “الأبقار الأوربية غالية”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه “رغم ارتفاع أسعار الأبقار الأوربية فقد قام المغرب باستيراد عدد مهم منها من فرنسا واسبانيا”، لافتا أنه لجأ أيضا للسوق البرازيلية بسبب جودة لحومها وسعرها وكذا لضمان وفرة العرض وعودة الأسعار الى طبيعتها.

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