وزير الفلاحة يؤكد: “الأبقار البرازيلية المستوردة من الأصناف الممتازة”

2023-04-05 / 13:49
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هبة بريس - لبنى ابروك

طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المغاربة بخصوص جودة وسلامة لحوم الأبقار البرازيلية المستوردة.

وذكر صديقي في كلمته بملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء” يومه الأربعاء، أن الأبقار البرازيلية المستوردة من الأصناف الممتازة.

وشدد الوزير، على أن أطباء وخبراء “الأونسا”، تتبعوا عملية الاستيراد من بدايتها والى وصول رؤوس الأبقار، مسترسلا بالقول “اطباء الاونسا مشاو تما قبل ما تدخل هاد الأبقار وتتبعوا العملية كاملة”.

وجدد الوزير التأكيد على سلامة وجودة لحوم هذه الأبقار، مضيفا بالقول “ميمكنش ندخلو للبلاد شي حاجة غير سليمة، أي حاجة كتدخل كتمر من عملية مراقبة دقيقة”.

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