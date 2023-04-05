المغرب يدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

2023-04-05 / 13:28
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هبة بريس

أدانت المملكة المغربية بشدة، اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 5 أبريل، أن “المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها – صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله – لجنة القدس، تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة” .

وأكدت المملكة المغربية، يضيف البلاغ، “رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة”.

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