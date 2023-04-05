بسبب غلاء الأسعار.. فاطمة خير تساءل وزيرة الاقتصاد والمالية

2023-04-05 / 14:40
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نجلاء مزيان

وجهت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة خير، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع موجة غلاء الأسعار ببلادنا.

وقالت النائبة البرلمانية “تشهد بلادنا حاليا موجة في ارتفاع الأسعار وغلائها، مست مواد غذائية وأساسية، وذلك رغم إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي نقل السلع،بغرض المحافظة على الأسعار.

و ساءلت البرلمانية ذاتها و زيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن “التدابير العاجلة لمواجهة غلاء الأسعار ببلادنا”.

و جاء سؤال فاطمة خير، بعد ما أضحى الشارع المغربي يعيش حالة من الاحتقان إثر ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

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