صديقي: “75% من ساكنة العالم القروي تستمد دخلها من الفلاحة”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن استراتيجية الجيل الأخضر جاءت لتعزيز الامن الغذائي للبلاد ووضع اسس السيادة الغذائية والعمل على تقوية القطاع الفلاحي.

وذكر صديقي، الذي يتحدث في ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، زوال يومه الأربعاء، أن 75 % من ساكنة القرى تستمد دخلها من القطاع الفلاحي.

وأضاف الوزير، أن القطاع يشغل 33% من الساكنة وطنيا، كما يساهم ب 14% في صادرات البلاد، كما يساهم في الناتج الداخلي ب13% ، وتصل إلى 20% بالصناعة الغذائية والسلاسل.

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