حجز مخدرات بمحل للفواكه الجافة بأولاد التايمة
ع اللطيف بركة - هبة بريس
حجزت مصالح الدرك بالمركز الترابي لأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، مساء أمس الثلاثاء 4 أبريل الجاري، كمية من الممنوعات بداخل محل تجاري لبيع الفواكه الجافة بالجماعة الترابية الكفيفات .
وكانت المصالح الدركية، قد توصلت بإخبارية، تشير الى وجود نشاط محل تجاري مشبوه في معاملاته تحت غطاء بيع الفواكه الجافة. ليتم مداهمة المحل و حجز كمية من مادة المعسل، وعلب كبيرة من السجائر المجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات أخرى من مخدر مسحوق طابا، “النفحة”، وأوراق لف المخدرات ” النيبرو”.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا النشاط المشبوه، للوصول إلى المزودين المفترضين لهذه المواد المحظورة.
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المجموع 1 آراء
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10 تعليقات
اللهم هذآ منكر حتى في شهر رمضان المبارك تباع المخدرات وادخالها في هذا المحل الذي يدعى انه يبيع الفواكه الجافة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والصلاة وشهر الثوبة وليس شهر الفواحش والمناكر والفساد ..
يجب على النيابة العامة للتحقيق في ملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الشباب الذين لاذنب لهم في هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
هذآ ما جعل انحباس المطر لأن كثرت المعاصي والمناكر وبالاخص لم يحترموا شهر رمضان المبارك الذي يستجيب الله الثوبة وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من يتجر في المخذرات…
اتقوا الله نحن في شهر رمضان الكريم ، استغفروا ربكم شهر رمضان الكريم يغفر فيه الذنوب والمعاصي وليس تباع فيه المخذرات التي حرمها الله … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ..يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون..) لهذا نحن في شهر رمضان المبارك يجب علينا اجتناب المناكر والفواحش…
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله العظيم لأنها سبب في وقوع العداوة بين الناس ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الم يحترموا شهر رمضان الكريم استغفروا ربكم..
المخذرات بشتى أنواعها لا يقتصر ضررها في كونها مسكرة ومخامرة للعقل وتدميره بل يتعدى ضررها إلى ماهو أسوء بكثير وخاصة شبابنا المراهق لهذا نطالب السلطات الأمنية أن تحارب هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها ومن بينها هذا الشخص الذي يدعي انه يبيع الفواكه الجافة وهو في الحقيقة يتجر ويبيع مخذرات يجب اغلاق محله وسجنه في السجن على الفور..
يجب على السلطات الحاكمة لهذا الشخص أن تقوم باغلاق محله والحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة حتى يكون عبرة لغيره لأنه لم يحترم شهر رمضان المبارك..