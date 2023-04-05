حجز مخدرات بمحل للفواكه الجافة بأولاد التايمة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

حجزت مصالح الدرك بالمركز الترابي لأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، مساء أمس الثلاثاء 4 أبريل الجاري، كمية من الممنوعات بداخل محل تجاري لبيع الفواكه الجافة بالجماعة الترابية الكفيفات .

وكانت المصالح الدركية، قد توصلت بإخبارية، تشير الى وجود نشاط محل تجاري مشبوه في معاملاته تحت غطاء بيع الفواكه الجافة. ليتم مداهمة المحل و حجز كمية من مادة المعسل، وعلب كبيرة من السجائر المجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات أخرى من مخدر مسحوق طابا، “النفحة”، وأوراق لف المخدرات ” النيبرو”.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا النشاط المشبوه، للوصول إلى المزودين المفترضين لهذه المواد المحظورة.

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