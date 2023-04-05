الشبيبة المدرسية تدين جريمة إغتصاب طفلة ” تيفلت” وتطالب بتعديل في القانون الجنائي

2023-04-05 / 12:31
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أدانت الشبيبة المدرسية، في بلاغ لها للرأي العام، تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه،كل مظاهر العنف والجريمة التي تعرفها بعض مناطق المملكة، ودعوته الحكومة إلى جعل هدف القضاء الشامل على الجريمة من ضمن أولى الأولويات

وقال البلاغ، انه بناءا على الضجة التي تلت الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بتاريخ 20 مارس الماضي في حق مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة قاصر بنواحي مدينة تيفلت.

وبعد اطلاع الشبيبة المدرسية، على مضمون الحكم وكذا الوقوف على حيثيات النازلة، فإن مكتبها الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

تضامنه الكامل مع الطفلة الضحية ومع عائلتها ودعوته السلطات المعنية إلى التكفل بها وبوليدها، والعمل على ضمان عيشهم في كرامة وصحة جسدية ونفسية جيدة.

تأكيده على أنه بالقدر الذي يؤمن فيه باستقلالية جهاز القضاء، فإنه يستغرب للحكم القضائي غير المنطقي وغير المقبول الصادر في حق مرتكبي جناية الاغتصاب المتكرر مع التهديد بالسلاح الأبيض في حق هذه الطفلة، معتبرا أن السلطة التقديرية للمحكمة لم تراعي حجم خطورة الجريمة المرتكبة، لما قررت تمتيع الجناة بظروف التخفيف.

وتأمل الشبيبة المدرسية ، في أن يتم استئناف الحكم الابتدائي، وفي أن ينال مرتكبوا هذه الجريمة الشنعاء الحكم الأقوم والأنجع، حتى تكون الواقعة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء الجنسي على الآخرين، ولا سيما على القاصرين.

ودعت الشبيبة المدرسية وزارة العدل ومجلسي البرلمان إلى ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية في حق المجرمين والمغتصبين في منظومة القانون الجنائي المقبل تعديلها.

كما دعت الحكومة إلى التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة دستورية معول عليها لتسليط الضوء أكثر على واقع الطفولة المغربية والعناية بها وايلاء الأهمية لها في كل المخططات والرؤى التي تعتزم الدولة القيام بها مستقبلا.

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