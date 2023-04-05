فيديو طريف.. قطة تصعد على كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح

2023-04-05 / 11:39
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هبة بريس - وكالات

تصدر مشهد طريف لقطة تتسلل بين المصلين وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وتظهر المشاهد التي قيل إنها سجلت في مسجد “بكر الصديق” في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، تسلل القطة بين الملصين ووصولها بهدوء إلى المحراب وتسلقها على جسد الإمام لتستقر على كتفه.

وعلى الرغم من صعود القطة إلى كتف الإمام إلا أنه تقبل وجودها بصدر رحب، على الرغم من اقترابها من وجهه، إلا أنه أكمل أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.

وبعد وقوف القطة لوقت قصير على كتف إمام المسجد، قفزت وانسحبت بهدوء، في مشهد طريف تفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

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