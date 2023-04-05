مقرئ مغربي يتأهل إلى نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية

هبة بريس

تأهل المقرئ المغربي عبدالله الدغري إلى نهائي “عطر الكلام”، التي تعد أكبر مسابقة للقرآن والأذان على مستوى العالم، وإحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وجاء تأهل المتسابق عبدالله الدغري على حساب المغربي محمد الهبطي، على الرغم من الأداء المميز الذي ظهر به الأخير في تلاوة القرآن وتطبيق أحكام التجويد، واستخدام المقامات وفقًا لمقتضيات المعاني والآيات القرآنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتنافس المغربي الآخر زكريا الزيرك سيدخل غمار منافسة النصف النهائي اليوم وكله أمل في التأهل إلى نهائي هذه المسابقة العالمية.

ويعد “عطر الكلام” أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن ورفع الأذان، وصاحب أكبر جوائز في هذا النوع من المسابقات، حيث يصل مجموع جوائزه أكثر من 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار)، ويهدف إلى تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واستحداث برنامج جديد لإبراز جماليات الأصوات في المقامات، وتكريم المبدعين والاحتفاء بالمواهب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان.

وتحظى منافسات عطر الكلام خلال الحلقات القادمة بتصاعد كبير في مستوى التنافس بين المتسابقين، الذين يشكلون خارطة عالمية للأصوات الوجدانية التي تنسجم مع آيات القرآن وألفاظ الأذان، من خلال توظيف المقامات والاعتماد على الدقة المتناهية في الأداء والثراء الصوتي، الذي يشد أسماع المشاهدين بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

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