شواطئ البيضاء تغري الشباب و الأسر للإفطار الرمضاني رغم بعض الانفلاتات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مع اقتراب آذان المغرب من كل يوم في رمضان، تكتظ مساحات واسعة من شاطئ عين دياب بالدار البيضاء بآلاف الأشخاص من مختلف الأعمار و الأجناس الذين يتجمهرون بشكل جماعات في انتظار حلول موعد الإفطار.
المنظر أصبح عادة في هذا الفضاء الساحلي و هو الأمر نفسه الذي سارت عليه شواطئ أخرى بالدار البيضاء، حيث أصبح عدد كبير من الشباب و حتى الأسر يفضلون الإفطار في شهر رمضان بالشواطئ.
و في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين يتوافدون على الشواطئ للإفطار، برزت بعض الظواهر المخلة و التي تنغص الأجواء الرمضانية الطيبة من قبيل المشاجرات و التحرش بالفتيات و الصراخ و رفع صوت الموسيقى في مكبرات صوت محمولة بشكل مبالغ فيه و غيرها.
و يستغل بعض القاصرين كذلك مثل هاته التجمعات، خاصة في فترة مسائية و في أماكن تقل فيها الإنارة العمومية، للقيام ببعض الأعمال المنافية للقانون كالسرقة و التحرش الجنسي و تدخين و استعمال بعض أنواع المخدرات.
*الصورة من الأرشيف
تعليق واحد
الفطور مكانه المنزل بالطقوس الاسلامية و ليست بالشواطىء مع الموسيقى الماسخة و شباب لا يحترم احد بالتحرش بالفتيات و استهلاك شتى انواع المخدرات عن اي فطور تتحدثون انه الفجور اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا