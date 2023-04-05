ديربي البيضاء يدفع السلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات استباقية بمحيط الملعب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يجرى مساء اليوم، ديربي البيضاء بين الرجاء و الوداد في مباراة ستشد الأنفاس و ستستقطب حضورا جماهيريا غفيرا خاصة أنها تتزامن و شهر رمضان الفضيل.
و لتأمين هذا الحدث الرياضي الضخم، جندت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ولاية أمن الدار البيضاء كافة عناصرها و إمكانياتها لتمر المباراة في أفضل الظروف.
و لوحظ صباح اليوم انتشار عدد من عناصر الأمن في محيط مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مع وضع باراجات للمراقبة في مختلف الشوارع و الطرق المؤدية للملعب.
و شرع عناصر من السلطة المحلية بتنسيق مع المسؤولين الأمنيين في وضع حواجز حديدية في بعض الأزقة و الأحياء لمنع تدفق الجماهير غير المتوفرة على تذاكر و كذا للتحكم في السيارات التي تلج لمحيط الملعب.
هذا و كان مسؤولون كبار بولاية أمن الدار البيضاء قد سبق و عقدوا اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية مع ممثلي إدارة الفريق الأخضر و الأحمر و كذا مع بعض ممثلي الإلترات الخاصة بالفريقين للتنسيق و وضع كل الترتيبات المتعلقة بالديربي
11 تعليقات
يجب إقامة مباراة بدون جمهور تفادي للشعب…
تفاديا للشعب الكروي يجب ان تكون ترتيبات أمنية مشددة ..
الديربي البيضاوي سيكون أكثر إثارة ..
ديما رجاء ..
يجب منع القاصرين الذين يتحدثون الشغب ..
بالتوفيق للفريقين القويين..
من طنجة لكويرة قلوبنا مع الرجاء للإنتصار على الوداد البيضاوي والجامعة وقراراتها الغير محسوبة..
اهم غياب هو غياب الوينرز. البدراوي والله انه في ورطة كبيرة..
الجمهور الوينرز مقاطع للمباراة ..
سبب غياب التذاكر سيؤثر على المبارة والجمهور لن يكون حاضرا بكثافة…
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة للرجاء البيضاوي..