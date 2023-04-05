ديربي البيضاء يدفع السلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات استباقية بمحيط الملعب

2023-04-05 / 11:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يجرى مساء اليوم، ديربي البيضاء بين الرجاء و الوداد في مباراة ستشد الأنفاس و ستستقطب حضورا جماهيريا غفيرا خاصة أنها تتزامن و شهر رمضان الفضيل.

و لتأمين هذا الحدث الرياضي الضخم، جندت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ولاية أمن الدار البيضاء كافة عناصرها و إمكانياتها لتمر المباراة في أفضل الظروف.

و لوحظ صباح اليوم انتشار عدد من عناصر الأمن في محيط مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مع وضع باراجات للمراقبة في مختلف الشوارع و الطرق المؤدية للملعب.

و شرع عناصر من السلطة المحلية بتنسيق مع المسؤولين الأمنيين في وضع حواجز حديدية في بعض الأزقة و الأحياء لمنع تدفق الجماهير غير المتوفرة على تذاكر و كذا للتحكم في السيارات التي تلج لمحيط الملعب.

هذا و كان مسؤولون كبار بولاية أمن الدار البيضاء قد سبق و عقدوا اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية مع ممثلي إدارة الفريق الأخضر و الأحمر و كذا مع بعض ممثلي الإلترات الخاصة بالفريقين للتنسيق و وضع كل الترتيبات المتعلقة بالديربي

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‫11 تعليقات

  7. من طنجة لكويرة قلوبنا مع الرجاء للإنتصار على الوداد البيضاوي والجامعة وقراراتها الغير محسوبة..

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