حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
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اغتصاب طفلة بتيفلت.. “نساء البيجيدي” تعبرن عن صدمتهن من الحكم

2023-04-05 / 09:57
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هبة بريس - وكالات

عبر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، عن صدمته من الحكم الابتدائي الصادر في حق مغتصبي طفلة بمدينة تيفلت.

وذكر المكتب في بلاغ له، أن المحكمة بررت هذه الأحكام المخففة بالظروف الاجتماعية للمتهمين وبانعدام السوابق القضائية لديهم وكذا لكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينو به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، وذلك بالرغم من أنها أقرت بأن الأفعال المرتكبة تستوجب قانونا عقوبات أقسى بكثير من تلك التي قضت بها،

وشدد المكتب، على احترامه التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، مشيدةزا باستئناف النيابة العامة لهذا الحكم وتأمل أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الاستئنافية.

ونبه إلى أن مثل هذه القرارات والأحكام المخففة في جريمة من هذا الحجم من شأنها أن تشجع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، داعيا إلى مزيد من الحماية القانونية والقضائية والاجتماعية لهم، مطالبة السلطات المختصة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة المجني عليها ولأسرتها.

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