اقمصة ميسي

بـ”التذاكر والقمصان”.. برشلونة يغري ميسي للعودة

2023-04-05 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

بعد أسابيع من التكهنات والتصريحات حول عودة “البرغوث” إلى بيته، نشر موقع “فوت ميركاتو” الشهير مساء الثلاثاء خبراً جاء فيه أن مجلس إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا يفكر بمنح ليونيل ميسي نسبة من الرعايات التجارية بالإضافة إلى مبيعات التذاكر وكذلك مبيعات القمصان من أجل أن يعود اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة ويرتدي قميص النادي الكاتالوني مجدداً.

وأكد الموقع أن ميسي وعائلته يرغبون بالعودة إلى مدينة برشلونة التي عاشوا فيها أكثر من عقدين من الزمان وتحديداً منذ مطلع الألفية الحالية، فيما أشار إلى أن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ بدأ يعتبر نفسه لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.

وخاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة عبر التاريخ سجل خلالها 672 هدفاً وهو هداف النادي التاريخي، بالإضافة إلى تقديمه 303 تمريرة حاسمة.

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