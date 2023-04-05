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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-05 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والصغير والوسط.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية، ونزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تناثر الغبار محليا بكل من جنوب المملكة والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بعدد من المناطق، بما في ذلك الشمال-الغربي، الريف، الواجهة المتوسطية، السايس، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، الأطلس والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 12 و 18 درجة بمنطقة طنجة، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، السايس، الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى، وفي انخفاض مستمر بباقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان مساء ما بين آسفي والمحمدية.

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