طنجة ..شخص يسرق متجرا ويترك رسالة لأصحابه ( وثيقة)

2023-04-05 / 02:17
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هبة بريس – مكتب طنجة

عمد شخص، الى سرقة متجر للألمنيوم في طنجة وترك رسالة لأصحابه ، قال لهم فيها ” أنا ماشي شفار لكن هكا بغات الظروف!”.

وبحسب نص الرسالة التي حصل عليها الموقع فان الأمر يتعلق بشخص يدعى زكرياء عمد الى سرقة ولي نعمته بداعي مرض والده حيث أخبر أصحاب المحل بأنه سيرد لهم ما تم سرقته متى توفرت الامكانية لذلك .

وطلب “اللص”من أصحاب المتجر بمسامحته مرجعا الأمر الى ظروفه الصعبة التي دفعته الى سلك هذا المنحى من اجل توفير العلاج لوالده .

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