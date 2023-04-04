عامل الحاجب يشرف على افتتاح مركز لطيف للتوحد .

2023-04-04 / 23:44
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ع محياوي _ هبة بريس

أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم الحاجب ، يوم أمس الإثنين 03 أبريل الجاري، على تدشين مركز لطيف التوحد بمدينة الحاجب وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقام عامل الإقليم، بحضور وفد هام، على تدشين وافتتاح المركز، ويتكون من طابقين، الأول أرضي، ويضم فضاء للاستقبال، الإدارة، غرفة تغيير الملابس، وقاعة لتقويم النطق، مطبخ، قاعة الإطعام، قاعة التخزين، فضاء للراحة، إضافة لمرافق صحية وقاعة للورشات.

فيما يتضمن الطابق العلوي والذي يتوفر على مصعد كهربائي لتسهيل تنقل أطفال التوحد، وقاعة الترويض الطبي، وقاعة للرياضة، وفضاء للألعاب وهو المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات، والوسائل الطبية الحديثة والمتطورة.

هذا وتجدر الإشارة أن المركز المذكور، أنجز في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبادرة واقتراح من عامل الإقليم الذي أعطى الكثير لهذا الاقليم و يشهد له حسب متتبعي الرأي العام بخدماته المتواصلة خبرة في الميدان والتواصل

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