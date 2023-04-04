فريق برلماني يسائل لفتيت حول “الدور الآيلة للسقوط” بفاس

2023-04-04 / 22:53
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هبة بريس _ الرباط

طالبت نادية القنصوري عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، بالكشف عن إجراءاتها لحماية ساكنة مدينة فاس من الأخطار المتعلقة بمشكل “الدور الآيلة للسقوط”.

وقالت القنصوري في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، “اعتقدت ساكنة مدينة فاس أن مشكل الدور الآيلة للسقوط قد انتهى بعد العناية المولوية من خلال برامج وأوراش فتحت لهذا الغرض، إلا أن الساكنة استفاقت بعد أمطار الخير التي أكرمنا بها الله على خبر انهيار منزل بالمدينة العتيقة مهددا بالانهيار المنازل المجاورة”.

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