صفرو.. قائد حبونة يفكك معمل سري لإنتاج وتقطيع الخشب تحت قبو فندق

2023-04-04 / 22:27
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هبة بريس _ صفرو

هبة بريس _ صفرو

داهمت السلطات المحلية بصفرو تحت إشراف قائد مقاطعة حبونة ، ورشة سرية لإنتاج وتقطيع الخشب بطريقة غير قانونية في خرق سافر للقانون تحت قبو فندق في طور الانجاز بشارع محمد الخامس بصفرو .

وخلال هذه العملية، تم حجز عدة معدات لتقطيع الخشب ،حيث تم اغلاق الورش وتحرير مخالفة في حق المعنيين بالأمر.
وتدخل هذه العملية في إطار الحملة الروتينية التي يقوم بها قائد حبونة الذي يعتبر من أجود رجال السلطة بصفرو ” معندوش مع لخواض”.

و في سياق الموضوع، هناك البعض من رجال السلطة لم يستوعبوا بعد التحولات السياسية التي شهدها المغرب طيلة السنوات الأخيرة ، والتعليمات الملكية المشددة على احترام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة المقررة في الدستور الجديد ، فضلا عن صدور عدة دوريات عن وزير الداخلية تشدد على تنفيذ القانون والالتزام به وإعطاء للسلطة مفهوما جديدا في نطاق الاختصاصات الموكولة لهم .

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تعليق واحد

  1. wa siiirou doukhou 3la raskoum! Sefrou machi houma li 3andhoum dak l’wali al moujrim al nassab li dar da3wa contre l’batal dialna Moustapha Lakhcem? wach dawar m3akoum bach tzawkou lih l’image had le sale corrompu! l’wali et la commune de Sefrou au complet doit aller immédiatement en prison et retirer tout leurs bien a eux et leurs enfants et ouvrir des enquêtes sur tous les élus et wali etc avant eux et leurs bien illégaux et leurs magouilles pour volé le peuple Marocain! le peuple demande justice pas colorier l’image de ses corrompus d’élus

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