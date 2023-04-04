حفيظ الدراجي

فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك بأنها وثيقة فرنسية لسنة 1805

2023-04-04 / 21:29
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ييدو أن الجزائري حفيظ الدراجي ، معلق قنوات الجزيرة الرياضية ، قد وصل به الهوس الى درجة تلقف خرائط هواة الفوتوشوب الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبها الى مصادر تاريخية ، في محاولة لتبرير المجال الجغرافي الممتد للجزائر والذي يرجع الفضل فيه لفرنسا التي عمدت الى اقتطاع اجزاء من التراب المغربي لصالح الايالة العثمانية في مرحلة احتلالها للجزائر .

الدراجي الذي مافتئ يسقط في المحظور، تغابى هاته المرة بعد نشره لخريطة من ابداع خيال أحد هواة الفوتوشوب الجزائريين ، على حسابه الرسمي بانتسغرام والادعاء بأنها وثيقة فرنسية تعود لسنة 1805 ، بحيث تظهر أجزاء من التراب المغربي ضمن المجال الجغرافي للجارة للشرقية وهو ماتفنده المصادر التاريخية التي تؤكد فرض المغرب لسلطته على أجزاء واسعة من الاراضي التي أضحت الان جزء من التراب الجزائري من بينها مناطق بالغرب الجزائري والصحراء الشرقية .

وانتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، سعي الدراجي الى نفث سموم التفرقة بين الشعبين عبر نشر معطيات مغلوطة الغرض منها ترسيخ عقيدة العداء باللعب تارة على حبل التاريخ وتارة اخرى من خلال استغلال قنوات الرياضة.

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‫7 تعليقات

  1. الخريطة فيها الحدود الشمالية اللي دارت في معاهدة للا مغنية سنة 1845هاذ خيانة مريض واللي زاد بين المرض ديالهم المنفذ الي داروه في الخريطة للمحطة للاطلسي

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  2. بعد الحلقة التي تحدث فيها عبد الحق الصنايبي على الامير عبد ق كان رد التعراجي كارثي .

  3. هدا السيد يبين يوما بعد يوم انتهازيته وولائه لكابرانات المرادية و مما زاد طين بلة ان يستغل وضعه فبيين سبور لاشعال الفتنة بين الشعبين واستغلال أية مناسبة كروية لتحريض و تشويه و تنقيص من منجزات الكرة المغربية و التحامل على المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم لقجع . أساليبه الخبيثة لن تنطلي على الشعب المغربي و العربي بسبب لعب دور البوق لسياسة العدائية لحكام المرادية اتجاه المغرب والشعب المغربي.

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  4. التراشق بالتّهَم بين الطرفين المغربي و الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي لن يزيد التوتُّر إلّا تعميقاً ، فالسبّ و الشّتم لن يحلّ المشكل السياسي القائم بين البلدين ، كفى من هذه المُمارسات الصّبيانية ، فلنتعامَل بنوعٍ من اللّباقة إن أردنا عودة المياه إلى مجاريها .

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  5. Demain ces voyous et bandits sans scrupules diront que Youssouf bnoutacha fine est algérien et al Mouatamid bnou abbad a demandé l’aide à l’ Algérie qui n’a jamais existé de lui porter aide. les rêves et les mensonges peuvent
    vous constuire des palais sur l’éoile soleil, quel supidité sans reméde, quelle hallucinations des drogués avec de l’extasie.

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  6. هو لم يغلط هو يأكد ما يريده النضام الجزائري المعفن وهو الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر تقسيم المغرب وهذه حقيقة الصراع الذي صنعه هذا النضام المعفن.

  7. لنفترض ان الصورة صحيحة
    فيمكن ان نقول للدراجي لقد قمت بفعل جيد
    يظهر في الخريطة ان الصحراء تابعة لاسبانيا
    وعليه فاسبانيا سلمتها للمغرب ومؤخرا جدد إعترافها بنها مغربية
    فعلى ماذا يبحث الدراجي
    الاغبياء لا يعرفون ماذا يفعلون اصلا

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