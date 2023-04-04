فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك بأنها وثيقة فرنسية لسنة 1805

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ييدو أن الجزائري حفيظ الدراجي ، معلق قنوات الجزيرة الرياضية ، قد وصل به الهوس الى درجة تلقف خرائط هواة الفوتوشوب الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبها الى مصادر تاريخية ، في محاولة لتبرير المجال الجغرافي الممتد للجزائر والذي يرجع الفضل فيه لفرنسا التي عمدت الى اقتطاع اجزاء من التراب المغربي لصالح الايالة العثمانية في مرحلة احتلالها للجزائر .

الدراجي الذي مافتئ يسقط في المحظور، تغابى هاته المرة بعد نشره لخريطة من ابداع خيال أحد هواة الفوتوشوب الجزائريين ، على حسابه الرسمي بانتسغرام والادعاء بأنها وثيقة فرنسية تعود لسنة 1805 ، بحيث تظهر أجزاء من التراب المغربي ضمن المجال الجغرافي للجارة للشرقية وهو ماتفنده المصادر التاريخية التي تؤكد فرض المغرب لسلطته على أجزاء واسعة من الاراضي التي أضحت الان جزء من التراب الجزائري من بينها مناطق بالغرب الجزائري والصحراء الشرقية .

وانتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، سعي الدراجي الى نفث سموم التفرقة بين الشعبين عبر نشر معطيات مغلوطة الغرض منها ترسيخ عقيدة العداء باللعب تارة على حبل التاريخ وتارة اخرى من خلال استغلال قنوات الرياضة.

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