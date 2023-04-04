فضيحة.. الدراجي ينشر صورة لخريطة ابتكرها شخص على فايسبوك بأنها وثيقة فرنسية لسنة 1805
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
ييدو أن الجزائري حفيظ الدراجي ، معلق قنوات الجزيرة الرياضية ، قد وصل به الهوس الى درجة تلقف خرائط هواة الفوتوشوب الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبها الى مصادر تاريخية ، في محاولة لتبرير المجال الجغرافي الممتد للجزائر والذي يرجع الفضل فيه لفرنسا التي عمدت الى اقتطاع اجزاء من التراب المغربي لصالح الايالة العثمانية في مرحلة احتلالها للجزائر .
الدراجي الذي مافتئ يسقط في المحظور، تغابى هاته المرة بعد نشره لخريطة من ابداع خيال أحد هواة الفوتوشوب الجزائريين ، على حسابه الرسمي بانتسغرام والادعاء بأنها وثيقة فرنسية تعود لسنة 1805 ، بحيث تظهر أجزاء من التراب المغربي ضمن المجال الجغرافي للجارة للشرقية وهو ماتفنده المصادر التاريخية التي تؤكد فرض المغرب لسلطته على أجزاء واسعة من الاراضي التي أضحت الان جزء من التراب الجزائري من بينها مناطق بالغرب الجزائري والصحراء الشرقية .
وانتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، سعي الدراجي الى نفث سموم التفرقة بين الشعبين عبر نشر معطيات مغلوطة الغرض منها ترسيخ عقيدة العداء باللعب تارة على حبل التاريخ وتارة اخرى من خلال استغلال قنوات الرياضة.
3 تعليقات
الخريطة فيها الحدود الشمالية اللي دارت في معاهدة للا مغنية سنة 1845هاذ خيانة مريض واللي زاد بين المرض ديالهم المنفذ الي داروه في الخريطة للمحطة للاطلسي
بعد الحلقة التي تحدث فيها عبد الحق الصنايبي على الامير عبد ق كان رد التعراجي كارثي .
هدا السيد يبين يوما بعد يوم انتهازيته وولائه لكابرانات المرادية و مما زاد طين بلة ان يستغل وضعه فبيين سبور لاشعال الفتنة بين الشعبين واستغلال أية مناسبة كروية لتحريض و تشويه و تنقيص من منجزات الكرة المغربية و التحامل على المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم لقجع . أساليبه الخبيثة لن تنطلي على الشعب المغربي و العربي بسبب لعب دور البوق لسياسة العدائية لحكام المرادية اتجاه المغرب والشعب المغربي.