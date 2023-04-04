العرائش .. صراع حول قطعة أرضية ينتهي بجــ..ـريمة قتل
هبة بريس – مكتب طنجة
شهدت جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، أمس الاثنين، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص، إثر صراع حول قطعة أرضية.
وبحسب مصادر محلية ، فالضحية في عقده الثالث متزوج وأب لثلاثة أبناء، حيث تطور شجار بينه وبين الجاني الذي عمد الى توجيه ضربة للضحية بواسطة منجل حاد على مستوى الرأس كانت كافية لاردائه قتيلا.
وجرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الجريمة لإيقاف الجاني وشركائه
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11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
نزاع الأراضي يجب ان تتدخل المحكمة لحل نزاعه حتى لا يتطور الأمر إلى القتل …
اللهم اهدينا اليك وردنا ردا جميلا يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحم الضحية وارزق اهله الصبر والسلوان..
الكل يأخد حقه بيده والنتيجة في التالي تكون وخيمة …
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان وصبرا جميلا…
اللهم اغفر له وارحمه..
نتاسف فعلا لما يقع في بلاد الإسلام والمسلمين وبلدنا المغرب …
يقاتلون بعضهم البعض على تراب سيدخلونه جميعا
للاسف واحد توفى والاخر سيقضي حياته في السجن ولا واحد استفاذ من القطعة