خبير فلكي يحدد موعد عيد الفطر بالمغرب
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فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب

2023-04-04 / 20:57
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هبة بريس _ الرباط

كشفت حسابات فلكية، موعد عيد الفطر المبارك بالمغرب، وذلك على بعد أيام من نهاية الشهر الفضيل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك لهذه السنة، يرتقب أن يستكمل 30 يوما، وعليه فإن عيد الفطر سيحل يوم السبت 22 أبريل 2023.

وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهور القمرية تتسم بدقة عالية جدا، إلا أن المملكة المغربية لا زالت تعتمد الطريقة التقليدية المتمثلة في مراقبة الهلال بالعين المجردة.

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  2. اللهم أهله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والمسرات والافراح…

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