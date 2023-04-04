فلكيا.. موعد عيد الفطر بالمغرب
هبة بريس _ الرباط
كشفت حسابات فلكية، موعد عيد الفطر المبارك بالمغرب، وذلك على بعد أيام من نهاية الشهر الفضيل.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان المبارك لهذه السنة، يرتقب أن يستكمل 30 يوما، وعليه فإن عيد الفطر سيحل يوم السبت 22 أبريل 2023.
وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهور القمرية تتسم بدقة عالية جدا، إلا أن المملكة المغربية لا زالت تعتمد الطريقة التقليدية المتمثلة في مراقبة الهلال بالعين المجردة.
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9 تعليقات
تبقى توقعات والعلم عند الله…
اللهم أهله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والمسرات والافراح…
رجب اكمل 30 يوما وشهر شعبان 29 يوما وعليه فإن شهر شوال سيكمل 30 يوما ..
اللهم تقبله منا جميعا يارب العالمين…
حسابات فلكية تقديرية غير رسمية ولا جزمية ..
عيد الفطر مبارك للجميع..
رمضان شهر الرحمة والمغفرة فيه انزل القران ..
ان شاء الله تعالى وبركاته سيكمل 30 يوما…
نحن في نصف من رمضان اللهم تقبل من الجميع …