ترامب يغادر المحكمة.. وترقب لخطاب أمام أنصاره في فلوريدا

هبة بريس _ وكالات

غادر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قاعة محكمة مانهاتن في نيويورك، الثلاثاء، بعد انتهاء وقائع جلسة وجه له فيها الادعاء العام رسميا 34 تهمة.

وكان ترامب دفع ببراءته من تلك الاتهامات التي تضمنت تزوير سجلات تجارية، واصفا استدعاءه للمثول أمام المحكمة بالحدث “السريالي”.

وسيعود الرئيس السابق إلى منزله في فلوريدا، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام أنصاره في منتجع مار لاغو مساء الثلاثاء، وفقا للشبكة.

ويحقق مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، في الظروف المحيطة بمبلغ دفع نيابة عن ترامب لممثلة إباحية في عام 2016 مقابل صمتها بشأن علاقة مزعومة نفاها ترامب.

وغادر موكب ترامب، بحراسة الخدمة السرية المكلفة بحماية الرؤساء، برج ترامب وسط مانهاتن بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل.

وعندما وصل موكبه إلى المحكمة، لوح ترامب للحشد والكاميرات قبل دخول قاعة المحكمة لتسليم نفسه.

وكان الرئيس السابق دخل قاعة المحكمة الجنائية، حوالي الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، مرتديا بدلة ورابطة عنق حمراء، وفق أسوشيتد برس.

وبعد أكثر من ساعة من وصوله، دخل ترامب قاعة المحكمة حيث كان قاض يشرف على جلسة استدعائه.

ولم يسمح بتسجيل الفيديو في قاعة المحكمة، ولكن سمح لعدد قليل من المصورين بالتقاط الصور لفترة وجيزة.

وتظهر إحدى الصور ترامب جالسا على طاولة الدفاع، محاطا بمحاميه.

وواظب ترامب على الإصرار على براءته وندد بالتحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن باعتباره “مطاردة ساحرات” ذات دوافع سياسية.

وكان ترامب قد كتب عبر منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها “تروث”: “سوف يعتقلونني. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا”

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