مطالب برلمانية لمنع حفل مغني فرنسي أهان المرأة المغربية

2023-04-04 / 20:00
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هبة بريس _ الرباط

دعت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرد الاعتبار للمرأة المغربية والحفاظ على كرامتها، من خلال منع حفل مغني “راب” فرنسي، أُعلن عن تنظيمه بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في يونيو القادم.

وقالت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الإعلان عن هذا الحفل، أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الآلاف من الناشطات المغربيات عبّرن عن غضبهن، بسبب إساءة المغني المذكور للمرأة المغربية ووصفه لها بـ “العاهرة”.

وأضافت عضو المجموعة، أن الناشطات المغربيات، أطلقن هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرفض حضور المغني الفرنسي للمغرب، وطالبن الجهات المنظمة، للحفل بإلغائه واحترام مشاعرهن.

وأوضحت الفتحاوي، أن تطبيق “انستغرام” حظر حساب المغني المذكور، بقرار من المحكمة القضائية بمرسيليا عام 2022 بعد شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي.

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‫2 تعليقات

  1. dehors la france et double visa sur eux!
    qu’il gardent leurs pedophiles du peuple Lot chez eux! ils ne sont pas les bienvenue au Maroc ni eux ni leurs culture de PD, ni leurs face de rats. l’afrique au complet vous dit: Dehors bond de crétin.

  2. لم افهم لماذا كل العالم بمن فيهم العرب والمسلمين يصفون المغربيات بالعاهرات
    في الشرق العربي الرجل يكذب على زوجته ولا يقول لها انه ذاهب الي المغرب والشاب يستحي ان يقول لوالديه ان كان في المغرب
    ويحكى ان امرآة استقبلت زوجها في مطار الكويت بعد عودته من جولة سياحية دامت اياما وهي تحمل مصحفا
    فقال لها شكرا حبيبتي على هذه الهدية
    فاجابته لا ليست هدية بل اقسم لي على هذا المصحف بانك لم تكن في المغرب

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