ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي

2023-04-04 / 18:18
0
هبة بريس _ وكالات

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث سيحاكم بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة

.والملياردير الجمهوري الذي تولّى الرئاسة من 2017 وحتى 2021 والذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2024 دخل مقرّ المحكمة الواقع في جنوب جزيرة مانهاتن حيث سيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.

ترامب يعتبر استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً “سريالياً”

وفي وقت سابق، وصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بالحدث “السريالي” حيث ستوجّه إليه الثلاثاء تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.

وكتب ترامب على “تروث سوشل”، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، “أنا ذاهب إلى المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية – يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أمريكا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني إسرائيلي

سفراء 3 دول عربية يغيبون عن حفل إفطار رمضاني…

2023-04-04 / 17:31
Photo of صحيفة إسبانية: “شاكيرا لم تغادر برشلونة بإرادتها”

صحيفة إسبانية: “شاكيرا لم تغادر برشلونة بإرادتها”

2023-04-04 / 14:36
Photo of لاستخدامه بيانات أطفال.. بريطانيا تغرم “تيك توك” ب15 مليون دولار

لاستخدامه بيانات أطفال.. بريطانيا تغرم “تيك توك” ب15 مليون…

2023-04-04 / 14:05
Photo of رسميا.. فنلندا عضوا في “الناتو”

رسميا.. فنلندا عضوا في “الناتو”

2023-04-04 / 12:36
Photo of الصحة العالمية: واحد من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم

الصحة العالمية: واحد من كل 6 أشخاص في العالم…

2023-04-04 / 11:32
Photo of السويد توقف 5 مشتبه بهم في حادثة حرق القرآن الكريم

السويد توقف 5 مشتبه بهم في حادثة حرق القرآن…

2023-04-04 / 11:03
Photo of هولندا.. قت.يل وجرحى في انحراف قطار عن مساره

هولندا.. قت.يل وجرحى في انحراف قطار عن مساره

2023-04-04 / 10:25
Photo of أستراليا تحظر “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

أستراليا تحظر “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

2023-04-04 / 10:10
Photo of في سابقة تاريخية.. ترامب يمثل اليوم أمام محكمة نيويورك

في سابقة تاريخية.. ترامب يمثل اليوم أمام محكمة نيويورك

2023-04-04 / 09:15
Photo of تويتر” تتخلى عن رمز الطائر وتستبدله بعملة “دوجكوين”

تويتر” تتخلى عن رمز الطائر وتستبدله بعملة “دوجكوين”

2023-04-03 / 23:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق