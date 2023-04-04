ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي

هبة بريس _ وكالات

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث سيحاكم بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة

.والملياردير الجمهوري الذي تولّى الرئاسة من 2017 وحتى 2021 والذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2024 دخل مقرّ المحكمة الواقع في جنوب جزيرة مانهاتن حيث سيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.

ترامب يعتبر استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً “سريالياً”

وفي وقت سابق، وصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بالحدث “السريالي” حيث ستوجّه إليه الثلاثاء تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.

وكتب ترامب على “تروث سوشل”، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، “أنا ذاهب إلى المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية – يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أمريكا”.

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